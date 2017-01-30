Суд назначил дату оглашения приговора генералу Сугробову

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Московский городской суд огласит приговор бывшему борцу с коррупцией из МВД Денису Сугробову 14 апреля. Генерал обвиняется в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества.

Приговор бывшему начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денису Сугробову огласят 14 апреля. Об этом сообщил его адвокат Эдуард Исецкий, пишет ТАСС.

Мосгорсуд рассматривает дело Дениса Сугробова в закрытом режиме. Прокуратура просит для него 22 года лишения свободы.

Генерал Сугробов обвиняется в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. Бывшего борца с коррупцией заключили под стражу в начале мая 2014 года.

Под арестом также находятся восемь человек. Девятый обвиняемый — заместитель Сугробова Борис Колесников покончил с собой в июне 2014 года. Его родственники отказались от прекращения в отношении него уголовного производства.

По версии следствия, сотрудники Управления совершили не менее 10 тяжких преступлений. Так они пытались уличить в получении взятки заместителя начальника управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. Один из подозреваемых, представившись бизнесменом, попытался дать Демину взятку в размере 10 тысяч долларов за покровительство.

Никто из фигурантов дела своей вины не признает.