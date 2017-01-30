Песков анонсировал встречу Путина и Эрдогана в марте

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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган проведут в марте 2017 года встречу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Мероприятие с участием лидеров двух стран пройдет в Москве.

Президент Турции Реджеп Эрдоган должен посетить Москву в начале марта 2017 года и провести вместе с российским лидером Владимиром Путиным заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В настоящее время активно идет подготовка к проведению этой встречи", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Ранее турецкие СМИ сообщили, что заседание Совета сотрудничества могут провести в Москве ближайшее время. Предыдущее заседание Совета прошло в декабре 2014 года.

12 января Путин и Эрдоган обсудили проведение в ближайшее время заседания Совета сотрудничества высшего уровня между странами под председательством президентов во время телефонного разговора.

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