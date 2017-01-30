К расследованию крушения Ту-154 в Черном море привлекли несколько НИИ

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Несколько научно-исследовательских институтов привлечены к расследованию крушения самолета Ту-154 в Черном море. Как сообщили в Межгосударственном авиационном комитете, официальные комментарии по расследованию может предоставлять только Министерство обороны.

Сразу несколько научно-исследовательских институтов привлечены для ускорения расследования катастрофы Ту-154 в Черном море. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет.

"Министерством обороны России привлечены ресурсы нескольких научно-исследовательских и экспертных учреждений. Среди них Межгосударственный авиационный комитет, обладающий большим опытом расследования авиационных происшествий с самолетами типа Ту-154 и необходимыми ресурсами для оказания содействия в целях ускорения расследования", - говорится в сообщении.

В то же время в МАК отметили, что официальные комментарии относительно расследования катастрофы может давать только Минобороны.

Самолет Ту-154 Минобороны России упал в Черное море недалеко от Сочи 25 декабря. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

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