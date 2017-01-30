Парламент Ирака закрыл въезд в страну для американцев

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Парламент Ирака поддержал введение ответных мер на запрет Вашингтона на въезд в США для иракцев. 27 января Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Парламент Ирака проголосовал за введение запрета на въезд американцев в страну в ответ на указ Дональда Трампа о временном запрете в отношении граждан ряда мусульманских стран. Как пишет The Independent, за принятие ограничительных мер высказалось большинство.

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал подарком экстремистам указ Дональда Трампа. Он отметил, что "коллективная дискриминация способствует террористам в вербовке новых членов", которые используют разногласия для расширения своих рядов.

27 января 2017 года, спустя неделю после инаугурации, президент США Дональд Трамп выполнил одно из главных предвыборных обещаний - выпустил указ, который на 120 дней запрещает прием всех беженцев. Кроме этого, гражданам семи стран - Йемена, Ирана, Ирака, Судана, Ливии, Сирии и Сомали - запрещено ездить в США даже на законных основаниях. Трамп также приостановил бессрочно программу приема беженцев из Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указы Дональда Трампа о запрете въезда в страну представителей ряда мусульманских стран являются внутренним делом США. "Это не наше дело, я считаю", - сказал он.

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