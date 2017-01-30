Меркель раскритиковала антимигрантские указы Трампа

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Борьба с терроризмом не оправдывает всеобщее подозрение в отношении мусульман. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя "антимигрантские" указы президента США Дональда Трампа.

Борьба с терроризмом ни в коем случае не оправдывает всеобщее подозрение в отношении мусульман или людей определенного происхождения. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, пишет Reuters. Так политик прокомментировала указы Дональда Трампа, ограничивающие въезд в США граждан шести мусульманских стран.

Ранее с критикой на Трампа обрушился президент Австрии. По словам Александера Ван дер Беллена, указы американской администрации о запрете на въезд граждан из ряда мусульманских стран является дискриминационными и реализованы "по-дилетантски".

На прошлой неделе Дональд Трамп подписал два указа, касающиеся иммиграционной политики. Документы приостанавливают на 120 дней программу размещения в США беженцев и ограничивают на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Решения Белого Дома вызвали негодование как простых американцев, так и политиков по всему миру. Сам Трамп не видит в них ничего плохого. На своей странице в Twitter он написал, что ужесточение миграционной политики не привело к росту числа задержаний на границе. По его словам, только 109 человек из 325 тысяч были остановлены для допроса по подозрению в причастности к терроризму. Спешку с принятием указов Трамп объяснил тем, что, если бы о запрете объявили за неделю до его введения, то за это время в США проникли бы "плохие люди".

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