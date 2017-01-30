В одном из ресторанов Стамбула произошло вооруженное нападение

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В популярном ресторане Стамбула произошло вооруженное нападение. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

В Стамбуле неизвестный открыл огонь в одном из известных ресторанов города. Об этом на своем сайте сообщил телеканал CNN Turk.

Сообщается об одном убитом. Еще несколько человек получили ранения. Как сообщило агентство ТАСС, по некоторым данным, нападавшего удалось задержать.

Saldırıya uğrayan şahsın Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybettiği öne sürüldü.



Foto: @dostbeykoz pic.twitter.com/t3wIf2ZzYu — dokuz8 (@dokuz8haber) 30 января 2017 г.

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