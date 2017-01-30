Российские бомбардировщики уничтожили пункты управления боевиков в Сирии

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Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам террористов в Сирии. Об этом сообщает Минобороны России. В результате удара были уничтожены два пункта управления, склады с вооружением и боеприпасами боевиков, а также большое количество живой силы и военной техники.

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 поразили два пункта управления боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, а также склады боеприпасов и военной техники, сообщили в Минобороны России.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Минобороны России, 30 января шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по объектам запрещенного в России "Исламского государства".

Таким образом, военные уничтожили два пункта управления, склады с вооружением и боеприпасами боевиков, а также большое количество живой силы и военной техники террористов. После выполнения задачи все российские самолеты благополучно вернулись на свои аэродромы.

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