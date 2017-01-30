Надругавшегося над беспомощной пациенткой врача в Подольске уволят

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Руководство 2-й городской больницы Подольска уволит врача-анестезиолога, которого заподозрили в насилии над пациенткой в отделении реанимации. Инцидент произошел в ночь на 5 января. Сам врач объяснил свои действия сильным алкогольным опьянением. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

Анестезиолога больницы в подмосковном Подольске, который надругался над пациенткой в реанимации, уволят. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части больницы № 2 Андрей Потураев, пишет Life.

По его словам, пока будет уволен только сам врач, а "там как жизнь рассудит".

О том, что врача-анестезиолога подольской больницы подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении пациентки в отделении реанимации, ранее сообщили в Следственном комитете. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 января. Будучи в состоянии алкогольного опьянения врач совершил насильственные действия в отношении 43-летней пациентки. Женщина находилась в беспомощном положении и не могла оказать ему сопротивление, отметили в СКР.

Во 2-й городской больнице 50-летний врач работал с мая 2016 года и считался квалифицированным специалистом. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.