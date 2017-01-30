Путин выразил соболезнования Трюдо после теракта в Квебеке

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Нападение на мечеть в Квебеке потрясает своей жестокостью и цинизмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он выразил соболезнования в связи с терактом премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Глава государства выразил слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших.

Президент России Владимир Путин выразил слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших после нападения на мечеть в Канаде, а также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

В телеграмме с соболезнованиями премьер-министру Канады Джастину Трюдо он указал на то, что теракт в Квебеке потряс его своей жестокостью и цинизмом. "Убийство людей, собравшихся для молитвы в мечети, потрясает своей жестокостью и цинизмом", - говорится в тексте, размещенном на сайте Кремля.

Террористы открыли стрельбу в Исламском культурном центре Квебека в ночь на 30 января. В момент нападения там читали вечернюю молитву. В результате атаки погибли шесть человек, еще восемь ранены. Двое подозреваемых в нападении задержаны.

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