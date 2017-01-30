Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии

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Российская сторона за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии. Как сообщили в Министерстве обороны России, турецкая сторона сообщила о двух нарушениях режима прекращения огня, однако в Минобороны не подтверждает эти сведения.

Россия зафиксировала за минувшие сутки три случая нарушения режима перемирия. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны. Два нарушения зафиксированы в провинции Хама, одно - в Латакии.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано три нарушения в провинциях Хама и Латакия", - говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным ведомства, турецкая сторона сообщила о двух случаях нарушения режима прекращения огня в провинциях Идлиб и Деръа, однако Россия не подтвердила эти случаи.

"Нарушения, заявленные турецкой частью представительства, российской стороной не подтверждаются", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, до 109 возросло число вооруженных группировок, присоединившихся к перемирию. Накануне число примкнувших к режиму прекращения огня формирований составляло 104.

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