Россиянам усложнили процесс получения американских виз

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США ужесточили правила выдачи виз для россиян. Получить без собеседования деловую, туристическую, транзитную или журналистскую визу можно будет в том случае, если соискатели подадут документы не позднее 11 месяцев после окончания предыдущей визы. Изменения связаны с указом Дональда Трампа о новых правилах въезда в страну.

Посольство США в Москве будет выдавать визы по новым правилам. В частности, россияне смогут получить документ без собеседования на протяжении первых 11 месяцев после окончания действия предыдущей визы. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

Ранее, чтобы получить повторно деловую, туристическую, транзитную или журналистскую визу, россиянам было необходимо подать документы не позднее 47 месяцев. На протяжении этого времени необходимости в прохождении повторного собеседования не было.

Изменения произошли после приостановки программы Visa Interview Waiver в связи с указом президента США Дональда Трампа о новых правилах въезда в США.

В частности, указ Трампа от 27 января временно запретил въезд в страну жителям семи мусульманских стран, в том числе Ирака и Ирана, и заморозил программу по приему беженцев. Новая администрация США считает, что это поможет обезопасить США от терроризма и потока нелегальных мигрантов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указы Дональда Трампа о запрете въезда в страну представителей ряда мусульманских стран являются внутренним делом США. "Это не наше дело, я считаю", - сказал он.

Позже стало известно, что парламент Ирака поддержал введение ответных мер на запрет Вашингтона на въезд в США для иракцев. Тем временем в США проходят массовые акции протеста.

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