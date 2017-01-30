19:07, 30 января 2017

Россиянам усложнили процесс получения американских виз

Теги:  Политика  сша  туризм  визы  трамп  посольство  россия

США ужесточили правила выдачи виз для россиян. Получить без собеседования деловую, туристическую, транзитную или журналистскую визу можно будет в том случае, если соискатели подадут документы не позднее 11 месяцев после окончания предыдущей визы. Изменения связаны с указом Дональда Трампа о новых правилах въезда в страну.

Посольство США в Москве будет выдавать визы по новым правилам. В частности, россияне смогут получить документ без собеседования на протяжении первых 11 месяцев после окончания действия предыдущей визы. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

В США протестуют против указов Трампа о беженцах

Ранее, чтобы получить повторно деловую, туристическую, транзитную или журналистскую визу, россиянам было необходимо подать документы не позднее 47 месяцев. На протяжении этого времени необходимости в прохождении повторного собеседования не было.

Изменения произошли после приостановки программы Visa Interview Waiver в связи с указом президента США Дональда Трампа о новых правилах въезда в США.

В частности, указ Трампа от 27 января временно запретил въезд в страну жителям семи мусульманских стран, в том числе Ирака и Ирана, и заморозил программу по приему беженцев. Новая администрация США считает, что это поможет обезопасить США от терроризма и потока нелегальных мигрантов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указы Дональда Трампа о запрете въезда в страну представителей ряда мусульманских стран являются внутренним делом США. "Это не наше дело, я считаю", - сказал он.

Позже стало известно, что парламент Ирака поддержал введение ответных мер на запрет Вашингтона на въезд в США для иракцев. Тем временем в США проходят массовые акции протеста.

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