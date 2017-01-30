В Пензе снят режим чрезвычайной ситуации
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о снятии режима чрезвычайной ситуации, введенного в Пензе в связи с аварией на теплосетях. В настоящее время выполнены основные работы по устранению последствий аварии.
В Пензе снят режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, документ был подписан в понедельник 30 января. Распоряжение вступило в силу.
"В настоящий момент основные работы по устранению последствий аварии выполнены", - сообщили в пресс-службе правительства региона.
Режим ЧС был введен в Пензе 27 января в связи с аварией на ТЭЦ-1. В результате принудительной остановки турбогенератора произошли прорывы на магистральных сетях. Около 75 тысяч жителей города остались без отопления в квартирах.
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