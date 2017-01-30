Медведев призвал стимулировать рождаемость

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Премьер-министр Дмитрий Медведев считает необходимым стимулировать рождаемость, чтобы не допустить ее снижения. Он напомнил, что сегодняшние матери родились в 90-ые годы, когда был демографический спад, что приведет к снижению рождаемости.

Правительство России примет меры по стимулированию рождаемости. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе совещания по демографическим вопросам, передает "ТВ Центр".

По словам премьера, в этой сфере достигнут безусловный успех, естественный прирост населения за последние четыре года составил около 90 тысяч человек. При этом в семьях все чаще стали появляться вторые и третьи дети. Это стало возможно благодаря целенаправленной политике, которую проводило государство, в частности внедрению программы материнского капитала.

Глава правительства отметил, что этот прирост также обеспечило поколение, родившееся в 80-ые годы прошлого века. В сложный период 90-ых наблюдался демографический спад, а значит, сократилось число потенциальных матерей. По прогнозам, это приведет к снижению рождаемости, если не принять стимулирующих мер.

"Наша задача - сделать все необходимое, чтобы постараться этот прогноз подкорректировать для того, чтобы создать условия уверенности людей в своем будущем, в том, что они смогут и родить, и вырастить, и воспитать детей в благоприятных условиях, при этом рассчитывая на нормальную работу, ну и в определенных случаях на поддержку государства", - заявил Медведев.