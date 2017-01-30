Российские ученые научились ускорять рост растений

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Новое слово в повышении урожайность сельхоз культур — группа ученых из России и Германии разработали экспресс-метод подбора специальных микроэлементов, благодаря которым можно ускорить рост, а значит, сократить время созревания для любого растения. Важен и обратный эффект, если речь идет о сорняках.

Мировой науке уже известно множество веществ, которые способны влиять на рост растений. Одни удобрения применяются для ускорения развития культур, другие борются с сорняками и замедляют их рост. Но российским ученым удалось в корне изменить технологию поиска нужных химических соединений. Раньше опыты могли длиться месяцами, теперь на это требуется всего два часа, передает "ТВ Центр".

"Мы можем за один раз очень много веществ проверить. Самое главное, это два часа. Обычно это занимает от двух недель. В зависимости от выбранного растения и так далее", - объясняет сотрудник Лаборатории разработки инновационных лекарственных средств МФТИ Роман Чупров-Неточин.

Старый принцип исследований довольно прост — ученые становятся дачниками. Семена высаживают в питательную среду, словно на грядку и поливают новым химикатом. Результаты будут известны после первых всходов, а на это уходят недели. В Московском физико-техническом институте, вместе с коллегами из МГУ и Германии, пошли другим путем и провели исследования на пыльце растений. По своим процессам пыльцевые зерна ничем не отличаются от семян, но созревают они все за два часа. Микробиологи открыли возможность тестировать быстродействие новых химических веществ, причем результаты теперь определяются не на глазок, а с помощью компьютерной программы.

Исследовательская группа проверила свою разработку на табаке. За два часа просеяли тысячу соединений, и нашли 65, которые ускоряют или замедляют рост растения. По старой технологии на эту же работу ушло бы 37 лет. Впрочем, важным в открытии российских микробиологов являются не только сроки исследований. Российская разработка в дальнейшем может найти применение в медицине.

"Если механизм действия связан с замедлением роста или нарушением физиологии клетки, то потенциально он может быть использован для торможения роста опухолевых клеток. Если стимулятор роста - он может быть применен для других целей и для агропромышленности, и для роста волос, например", - говорит руководитель лаборатории разработки инновационных лекарственных средств МФТИ Сергей Леонов.

А значит, в будущем ученые могут найти новые методы регенерации человеческих органов, лечения рака или облысения. От этих болезней до сих пор нет эффективного лекарства. Революционное открытие может дать ключ к здоровому старению и долгой жизни. И ради этого уже не придется пользоваться услугами косметологов или пластических хирургов.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".