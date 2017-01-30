СМИ раскрыли имена напавших на мечеть в Квебеке студентов

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Теракт в канадском Квебеке, скорее всего, совершили студенты местного университета. Полиция уже заявила об их задержании. Один из них, по данным прессы, канадец Александр Биссоннетт, второй - приезжий из арабской страны Мохаммед Хадир. Кроме того, у них мог быть сообщник. Во время вечернего намаза молодые люди ворвались в крупнейшую мечеть города и открыли огонь из автомата по прихожанам. 6 человек погибли, еще 18 с ранениями в больницах.

Двое подозреваемых задержаны по горячим следам и уже дают показания, однако полиция подробности расследования пока не раскрывает. Об этом сообщает "ТВ Центр". Сейчас известно только, что они - студенты старейшего в Канаде университета Лаваля. Поиски третьего участника нападения на Исламский культурный центр в Квебеке продолжаются. Преступники в масках ворвались в мечеть во время вечерней молитвы и с исламистскими лозунгами открыли огонь из автоматов - предположительно, АК-47. По разным данным, в этот момент в зале находились от 60 до ста прихожан. 6 человек погибли, ещё 18 получили ранения. Пятеро - в критическом состоянии.

Атаку на самую большую мечеть Квебека власти сразу квалифицировали, как теракт. Премьер-министр страны Джастин Трюдо назвал произошедшее трусливым и бессмысленным актом насилия. Стоит отметить, что буквально накануне Трюдо заявил, что Канада приветствует всех беженцев, независимо от их религиозной принадлежности. Нападение на Исламский культурный центр вызвало волну возмущения и среди простых канадцев.

Слова поддержки пострадавшим и семьям погибших продолжают поступать из разных уголков мира. Политики и общественные деятели осуждают произошедшее и призывают не допустить повторения подобных атак в будущем.

Новая вспышка исламофобии в Канаде произошла на фоне дискуссии о ношении мусульманками никабов. Большинство граждан страны выступают против. Причём особенно активно запрет поддерживают именно в Квебеке. И самая большая мечеть города уже не раз оказывалась в центре религиозного скандала. Так в июне прошлого года неизвестные подложили к её дверям свиную голову, а два года назад расклеили на здании листовки с антимусульманскими лозунгами.

Оксана Фомичева, Егор Киселёв. "ТВ Центр".