Американские дипломаты выступили против политики Трампа

Теги: В мире сша мигранты трамп

Американские дипломаты в посольствах и консульствах США по всему миру подготовили меморандум о несогласии с миграционной политикой Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC. По мнению дипломатов, указы президента приведут к росту антиамериканских настроений и не защитят граждан от терроризма.

Нью-Йорк и Вашингтон, Бостон и Хьюстон, Детройт и Сиэтл, Майами и Лос-Анджелес. Против антимигрантских указов Дональда Трампа протестуют, кажется, по всей Америке - от Западного побережья до Восточного. В каждом крупном городе, где есть аэропорт, передает "ТВ Центр".

Суть скандальных указов - трехмесячный запрет въезда в США гражданам семи мусульманских стран. Это Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан. Кроме того, на четыре месяца остановлен прием любых беженцев и на неопределенный срок - беженцев из Сирии. Казалось бы, меры временные, но столь массовому народному возмущению немало способствуют пограничники на местах. Чтобы перестраховаться, они не пускают даже тех американских граждан, у кого есть второй паспорт неблагонадежного государства. В итоге, в первые же часы на границе задержано несколько сотен человек. Каждого везунчика, выходящего из терминала, толпа встречает чуть ли не, как героя.

Такими душещипательными историями не преминули воспользоваться оппоненты президента, причем не только демократы, но и соратники Трампа, республиканцы. В стремлении заработать политические очки сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм заявили: указ противоречит американским принципам толерантности и лишь обострит террористическую угрозу в США, так как поспособствует вербовке сторонников боевиков внутри страны. Ответ Трампа был жестким.

"Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно, они прискорбно неубедительны, что касается иммиграции. Сенаторы должны сосредоточить свою энергию на борьбе с ИГ*, нелегальной миграцией и безопасности границ, вместо того, чтобы постоянно искать повод начать Третью мировую войну", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

И все же массовые протесты не могут совсем не волновать нового президента. В соцсети он размещает специальное заявление, где пытается все разъяснить — религия ни при чем, никакой дискриминации мусульман, просто именно в этих семи странах, упомянутых в указе, активно действуют террористические организации.

"Мы гордимся тем, что Америка - страна иммигрантов. Так будет и дальше. Но сейчас речь идет о безопасности наших граждан и наших границ. В мире есть более 40 стран с преимущественно мусульманским населением, которые указ не затрагивает. Мы возобновим выдачу виз, как только в течение 90 дней убедимся, что применяем самые безопасные процедуры", - заявил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома в интервью каналу ABC, в свою очередь, напоминает: эти семь государств странами с высокой террористической опасностью считала и предыдущая администрация. Только вот у Барака Обамы в этом вопросе дальше слов дело не пошло.

"Администрация Обамы указывала на эти страны в первую очередь, и на основе разведданных считала, что для граждан этих стран должны быть введены дополнительные ограничения на въезд", - напомнил Шон Спайсер.

Впрочем, об этом предпочитают не вспоминать. Почти весь мир осуждает Трампа. Парламент Ирака проголосовал за принятие ответных мер. Канада предложила временное прибежище всем, кому во въезде откажут США. Осудили указ и в ЕС - Швеция, Нидерланды, Германия. Проблема миграции там стоит особо остро. От терактов гибнут сотни людей. Но реальной безопасности власти предпочитают разговоры о терпимости, толерантности и гостеприимстве для всех. Даже для тех, кто находится под наблюдением спецслужб.

Ольга Оксенич, Сергей Псурцев, "ТВ Центр".

* — деятельность организации запрещена в России.

Читайте также:

Россиянам усложнили процесс получения американских виз