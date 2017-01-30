В Евросоюзе не готовы обсуждать отмену санкций против России

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Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что время для отмены санкций против России еще не пришло. Его слова также подтвердил посол Франции в России Жан-Морис Риппер. Он подчеркнул, что ограничения не будут сняты, пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме.

Европейский союз не намерен отменять санкции в отношении России. Об этом, в частности, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

"В отношении санкций время для изменений принятых ранее решений не пришло. Все остается в силе, мы позднее решим, когда вернуться к этой проблеме", - сказал он.

Об этом же заявил посол Франции в России Жан-Морис Риппер. По его словам, ограничения будут действовать до полного выполнения минских договоренностей.

"Санкции не будут отменены, пока минские соглашения не будут исполняться всеми сторонами", - передает слова дипломата "Интерфакс".

Риппер отметил также, что необходимо "словом и делом" выходить из ситуации сложившейся вокруг Крыма. По его словам, это важно для России и Украины.

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