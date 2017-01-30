ЕСПЧ присудил €13 тысяч двум обвиняемым в убийстве Немцова

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ЕСПЧ удовлетворил жалобу братьев Анзора и Шадида Губашевых, обвиняемых в убийстве Бориса Немцова, на условия содержания в тюрьме и обязал Россию выплатить им 13 тысяч евро компенсации. Ранее власти согласились выплатить компенсацию в размере шесть тысяч евро еще одному из обвиняемых Темирлану Эскерханову.

Европейский суд по правам человека постановил выплатить 13 тысяч евро компенсации братьям Анзору и Шадиду Губашевым, обвиняемым по делу об убийстве Бориса Немцова.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Мусу Хадисова, братья жаловались на условия содержания: задержку с доставкой в суд, нарушение режима питания, применение наручников.

По версии следствия, Анзор Губашев участвовал в слежке за Немцовым, а его брат Шадид возил других обвиняемых по Москве и Подмосковью. Они также помогли соучастникам убийства скрыться.

Политика Бориса Немцова застрелили вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту в Москве. Обвиняемые в наемном убийстве Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев отказались признать свою вину в суде. Трое фигурантов дела сразу после задержания сознались в убийстве, но после отказались от своих показаний, заявив о пытках.

Ранее "Коммерсант" писал, что власти России согласились выплатить компенсацию Темирлану Эскерханову. Он пожаловался в ЕСПЧ на условия содержания в СИЗО и на сроки рассмотрения его жалоб в московском суде.

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