Россиянам не разрешили участвовать в квалификации к Паралимпиаде-2018
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Исполнительный комитет Международного паралимпийского комитета не разрешил российской сборной принимать участие в квалификационных соревнованиях зимних Паралимпийских игр 2018 года. Решение было принято после изучения предложений Паралимпийского комитета России исполкомом МПК в Бонне 29 января.
Российских паралимпийцев не допустили к отборочным соревнованиям Паралимпиады 2018 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета России.
Ранее ПКР послал МПК запрос с предложением допустить спортсменов к квалификационным соревнованиям при "конкретных гарантиях" с российской стороны. В понедельник паралимпийский комитет получил ответ, подписанный главой международной организации Филиппом Крейвеном.
"Исполком МПК рассмотрел и обсудил их (предложения ПКР) 29 января 2017 года на своем заседании в Бонне. После обсуждения этого вопроса исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР", - передает Паралимпийский комитет России ответ МПК.
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