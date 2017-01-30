Россиянам не разрешили участвовать в квалификации к Паралимпиаде-2018

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Исполнительный комитет Международного паралимпийского комитета не разрешил российской сборной принимать участие в квалификационных соревнованиях зимних Паралимпийских игр 2018 года. Решение было принято после изучения предложений Паралимпийского комитета России исполкомом МПК в Бонне 29 января.

Российских паралимпийцев не допустили к отборочным соревнованиям Паралимпиады 2018 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета России.

Ранее ПКР послал МПК запрос с предложением допустить спортсменов к квалификационным соревнованиям при "конкретных гарантиях" с российской стороны. В понедельник паралимпийский комитет получил ответ, подписанный главой международной организации Филиппом Крейвеном.

"Исполком МПК рассмотрел и обсудил их (предложения ПКР) 29 января 2017 года на своем заседании в Бонне. После обсуждения этого вопроса исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР", - передает Паралимпийский комитет России ответ МПК.

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