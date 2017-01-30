Иракские радикалы убили главного палача "Исламского государства"

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Главный "инквизитор" запрещенного в России "Исламского государства" был убит в Ираке. По предварительным данным, на Абу Сайяфа напали радикалы. Палач считается одним из самых беспощадных боевиков в группировке, среди экстремистов распространены пропагандистские видеозаписи с его участием. Сайяфа также называют лидером движения в Мосуле.

Группа неизвестных радикалов в Ираке убила главного палача запрещенного в России "Исламского государства". Как пишет Daily Mail, на счету "инкизитора" более ста человеческих жизней.

Боевик Абу Сайяф считался одним из самых кровожадных членов террористической группировки. Издание пишет, что он часто фигурировал в пропагандистских видео исламистов. Кроме этого, ему приписывают командование силами ИГ в Мосуле.

Иракская армия совместно с местным ополчением и курдскими отрядами проводит с 17 октября 2016 года операцию по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков ИГ при поддержке международной коалиции во главе с США.

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