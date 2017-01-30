Спасенная в Дагестане школьница рассказала о вербовке террористами

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Сотрудники ФСБ в ходе операции в Дагестане освободили 16-летнюю девушку - нижегородскую школьницу, фактически попавшую в плен к террористам. Она исчезла из дома некоторое время назад после ссоры с родными. Те обратились в полицию и вскоре спецслужбы вышли на след. Молодой человек, давно уже вступивший с девушкой в переписку, вывез её в один из аулов Дагестана.

16-летняя школьница из Нижнего Новгорода едва не стала жертвой вербовщиков террористов. Оттого согласилась на интервью только на условиях полной анонимности, передает "ТВ Центр". О том, как все произошло, девушка рассказывает детально. Сначала это была просто смс-переписка.

"Он мне начал просто писать с неизвестного номера, около недели, наверное, а потом сказал: меня так и так-то зовут, давай встретимся", - рассказывает девушка.

Школьницу не смутило, что человек, состоящий с ней в переписке, был ей не знаком. Не вызвало никаких подозрений и то, что он просил ее никому о себе не рассказывать. Несколько месяцев девушку профессионально обрабатывали, внушая, что она никому не нужна: ни друзьям, ни родителям.

"Говорил мне, чтобы я ночью повторяла какие-то непонятные слова, говорил, что я и родителям не нужна, и друзьям тоже не нужна, что меня никто не любит", - вспоминает школьница.

"Слишком все было хорошо, и этого мы не ожидали. В школу ее отвозят, со школы привозят, она все время как бы на глазах, и общение ее было по телефону ночью, когда мы спали", - рассказывают родители.

Они не замечали в поведении дочери ничего странного. Друзья говорят, что тоже. Но в один прекрасный момент одиннадцатиклассница просто пропала. Оказалось, что девушка сначала улетела в Москву, оттуда взяла билет до Махачкалы, где ее уже ждал новый знакомый, суливший совсем другую, лучшую жизнь.

"Он сказал, что жизнь лучше будет, школу я там закончу, в институт поступлю. У него там и дом, и все хорошо. Лучше, чем тут. Но я уезжала с тем условием, что обратно сюда вернусь, и с родителями также продолжу общение", - говорит девушка.

Родители и забили тревогу. Сначала обратились в милицию, затем в ФСБ. В этот момент их дочь уже находилась в Дагестане. Сначала школьницу поселили в гостинице. Затем перевезли в частный сектор. Отношение нового знакомого к ней, говорит школьница, резко изменилось.

"Там он уже наехал на меня, начал угрожать, что он меня убьет, если я не буду делать так, как он все говорит. Он себя показал с другой стороны, начал угрожать, что если я его ослушаюсь хоть раз, я очень сильно пожалею об этом. Когда ехала в машине, уже начали мне объяснять, ругать меня начали. Там дом непонятный, как сарай. Ужасная вообще обстановка была", - со слезами на глазах вспоминает она.

Её освободят в ходе спецоперации ФСБ, возможно, за несколько недель до того, как собирались уже переправлять дальше.

"Жертвами вербовщиков становятся, как правило, молодые люди из разных слоев населения. Особенно это касается молодых женщин, которые стремятся устроить свою судьбу, выйти замуж. Поэтому именно в отношении женщин ведется тщательная психологическая обработка, в результате чего полностью подавляется ее воля, и она затем приходит в терроризм, становится террористкой. Зачастую женщины используются террористами в качестве смертниц, прислуги, секс-рабынь", - сообщила офицер пресс-службы управления ФСБ по Нижегородской области Марина Кузьмина.

Эта история напоминает ту, что произошла в мае прошлого года с московской студенткой Варварой Карауловой, отправившейся к жениху в Сирию. Ее поймали на турецко-сирийской границе. Вернули в Россию, но она продолжила общаться с террористами. Девушку осудили на 4,5 года за попытку примкнуть к боевикам. За одиннадцатиклассницей из Нижнего Новгорода тоже сейчас пристально наблюдают и родители и сотрудники ФСБ, дабы предотвратить возможный рецидив.

Александр Панюшкин, Глеб Напара, "ТВ Центр".