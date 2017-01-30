Вильнюс заявил об отсутствии претензий на Калининградскую область

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Пресс-атташе главы МИД Литвы Раса Якилайтене заявил, что Литва не ставит вопрос о статусе Калининградской области. По ее словам, у республики нет никаких территориальных претензий ни к кому из соседей, и она не намерена признавать одностороннее изменение государственных границ.

Литва не ставит вопрос о статусе Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-атташе министра иностранных дел республики Расу Якилайтене.

"Литва не поднимает вопрос о статусе Калининградской области. Эта область является интегрированной частью Российской Федерации", - заявила она.

Дипломат подчеркнула, что у Литвы "нет территориальных претензий ни к кому из соседей". При этом, по ее словам, Вильнюс не намерен признавать одностороннее изменение государственных границ.

Ранее депутат литовского парламента Линас Бальсис заявил о возможности пересмотра статуса Калининградской области на фоне присоединения Крыма к России. Бальсис ранее занимал пост пресс-секретаря президента Литвы.

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