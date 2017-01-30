Трамп провоцирует новые протесты

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Дональд Трамп выполнит свое предвыборное обещание о выводе США из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата. Как сообщил его помощник Майрон Эбелл, нового президента не остановит "шумиха, которую поднимут его оппоненты". Антиэкологическая политика Трампа может спровоцировать новые протесты в США.

По всей Америке продолжаются митинги против антимигрантских указов Дональда Трампа. Похоже, вскоре по США прокатятся акции протеста и против антиэкологической политики нового хозяина Белого дома. Как заявил в понедельник его помощник Майрон Эбелл, Трамп намерен вывести страну из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата.

"Я ожидаю, что Дональд Трамп будет неутомимо выполнять свои обещания, несмотря на всю шумиху, которую будут поднимать его оппоненты", - цитирует Эбелла издание Independent.

Он не стал называть точные даты, заметив, что Трамп, который в ходе своей предвыборной кампании критиковал теорию глобального потепления, может сделать это хоть завтра "посредством указа".

Акции протеста в США не стихают уже третьи сутки. На прошлой неделе Дональд Трамп подписал два указа, касающиеся иммиграционной политики. Документы приостанавливают на 120 дней программу размещения в США беженцев и ограничивают на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Решения Трампа вызвали недовольство не только граждан США и политиков по всему миру, но и американских дипломатов.