Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко прервал официальный визит в Германии из-за боев в Авдеевке. По словам пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, обстрелы привели к чрезвычайной ситуации, граничащей с гуманитарной катастрофой.

Президент Украины Петр Порошенко прервал официальный визит в Германию из-за ситуации в Донбассе. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко.

"Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", - заявил он.

Ранее начальник главного управления Нацгвардии Украины Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook, что в результате обстрелов в Авдеевке было прекращено электро- и водоснабжение. Он подчеркнул, что если подача электроэнергии не удастся восстановить, прекратится также теплоснабжение жилых домов и объектов инфраструктуры. Он отметил, что в городе проживают около 25 тысяч мирных граждан.

В свою очередь представители самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков, в результате которых без света остались жители шести населенных пунктов.

"Ночью нас снова обстреляли В результате без электроснабжения остались жители Коминтерново и Заиченко", - сообщил глава администрации Новоазовского района Республики Анатолий Яновский.

По данным Донецкого агентства новостей, представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин также сообщил о боях в районе Авдеевской промзоны. По его словам, украинские войска понесли значительные потери, в том числе из-за несогласованных действий силовиков, которые вели огонь "по своим".

"По имеющимся у нас данным, в результате детонации артиллерийских боеприпасов погиб весь личный состав двух расчетов 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б", наносивших огневые удары по мирным жителям Макеевки", - заявил Басурин.

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