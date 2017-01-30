Решение МПК не лишило россиян возможности участия в Паралимпиаде-2018

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В Международном паралимпийском комитете заявили, что решение о недопуске российских спортсменов к квалификационных соревнованиях Паралимпийских игр 2018 года не означает, что спортсмены не смогут участвовать в Паралимпиаде. По данным МПК, если Паралимпийский комитет России будет сотрудничать с рабочей группой и выполнит все критерии для восстановления членства, запрет будет снят.

Решение о недопуске российских спортсменов к квалификационным соревнованиям Паралимпийских игр 2018 года не исключает участия россиян в Паралимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба Международного паралимпийского комитета.

Ранее исполнительный комитет МПК отклонил предложение Паралимпийского комитета России о допуске российской сборной к квалификационным соревнованиям зимних Паралимпийских игр 2018 года.

"Решение МПК не обязательно исключает возможность участия россиян в Играх в следующем году. Если ПКР продолжит полное сотрудничество с рабочей группой МПК и в полном объеме будет соответствовать критериям восстановления членства в МПК до Паралимпиады в Пхенчхане в 2018 году, то Совет управляющих МПК отменит приостановление членства российского комитета", - говорится в сообщении.

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