В Москве автомобиль сбил женщину с коляской

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На юго-востоке Москвы автомобиль сбил женщину с коляской, когда она переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Потерпевшая и ребенок госпитализированы.

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП на юго-востоке Москвы, в результате которого пострадала мать и ее ребенок. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на улице Чистова. Легковой автомобиль сбил женщину с коляской, когда она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Потерпевшая и ребенок госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

В настоящий момент сотрудники полиции разбираются с водителем. Ранее он принял решение остаться на месте аварии.

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