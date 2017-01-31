Ил-76 МЧС России тушит природные пожары в Чили

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Самолет МЧС России прибыл в Чили для тушения природных пожаров. Борт работает в условиях сильного задымления.

Самолет МЧС, который накануне прибыл в Чили для тушения лесных пожаров, работает в самом сложном районе. Наши лётчики сбрасывают воду в окрестностях населённого пункта Портесуэло, где проживают несколько тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Работать приходится в условиях сильного задымления, поэтому в Чили был отправлен один из самых опытных экипажей, который не раз принимал участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций в России и за рубежом.

Пожары в этой латиноамериканской стране стали сильнейшими в истории. Огонь уже охватил территорию в полмиллиона гектаров. Полностью уничтожен небольшой город Санта-Ольга.