Deutsche Bank выплатит штраф за вывод $10 млрд из России

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Германский Deutsche Bank обязан выплатить штраф за незаконные сделки, которые проводились в отделениях в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. По данным американского департамента финансовых служб, в ходе этих операций из России было выведено 10 миллиардов долларов.

Департамент финансовых служб города Нью-Йорк обязал германский Deutsche Bank выплатить штраф на 425 миллионов долларов за отмывание денег в России. Об этом сообщается в документе на сайте ведомства.

По данным департамента, в России с помощью Deutsche Bank проводились незаконные сделки, через которые было отмыто 10 миллиардов долларов в отделениях банка в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. У германского кредитного учреждения были возможности обнаружить и прекратить эти схемы в течение нескольких лет, однако руководство решило проигнорировать их.

Кроме того, американское ведомство наложило штрафы на банки Intesa Sanpaolo S.p.A. (на 235 миллионов долларов), Agricultural Bank of China (215 миллионов долларов) и Mega Bank of Taiwan (185 миллионов долларов).