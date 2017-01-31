В полиции опровергли сообщение о наезде машины на женщину с коляской
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Информация о наезде автомобиля на женщину с коляской не соответствует действительности. Об этом сообщили в столичной полиции.
Правоохранители провели проверку сообщения о наезде автомобиля на женщину с коляской. Выяснилось, что пострадавшая сама споткнулась о бордюр, а водитель проезжавшей мимо машины остановился около нее, так как предположил, что он мог задеть женщину, передает АГН "Москва".
Ранее в полицию поступило сообщение от мужчины о том, на пересечении улиц Артюхиной и Чистова легковой автомобиль сбил его супругу с коляской. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД, которые проводят дальнейшую проверку по факту обращения.
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