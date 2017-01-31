Нарочницкая: в ЕС привыкли получать инструкции из "вашингтонского обкома"

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Чем привлекают французов такие лидеры, как Амон или Фийон? Что отвергают избиратели в политике нынешнего Парижа? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказала Наталия Нарочницкая.

Провалы прежних тяжеловесов французской политики и выдвижение новых претендентов на лидерство – главная тема программы "События. 25-й час". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила руководитель Европейского института демократии и сотрудничества в Париже Наталия Нарочницкая.

- После того, что европейское общество выказало своим элитам – это Brexit, голосование в Австрии, референдум в Италии, избрание Трампа вопреки демонизации его в прессе – как-то все стало возможным, избирателям можно ждать чего угодно.

Поражение Вальса – очередной гвоздь в гроб политики Олланда. Эксперты предвещают серьезный кризис, и даже раскол в социалистической партии. Что касается более консервативной части, то Фийон пока безусловный лидер. Но появление независимого кандидата Мануэля Макрона делает расклад более сложным. И между ними разрыв сократился.

У Фийона более серьезная программа. Однако его опять мажут краской. Он неоднократно говорил, что Европе и Франции нужна Россия не просто сильная, но и гордая за свою историю. Что совершенно противоположно тем тезисам, которые вся либеральная пресса и элита выдает – что Россия должна признать свое варварство.

Беда в элите, которая завладела властью в странах в последние 20 лет. Это постмодернистская антиевропейская элита. Она привыкла получать должностные инструкции из вашингтонского обкома. А тут вдруг главный босс в США сменился. Человек, чувствующий себя совершенно свободным, он начинает выступать с каких-то прагматических позиций и даже хвалить за что-то Россию.

Программа "События. 25-й час"

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