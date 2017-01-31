Рогозин иронично прокомментировал заявление МИД Литвы о Калининграде

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Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин с иронией отреагировал на слова литовского дипломата, который заверил, что Вильнюс не поднимает вопросы относительно статуса Калининградской области. Ранее о "возвращении" российского региона в Европу призвал задуматься член партии "Зеленых Литвы" Линас Бальсис.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин прокомментировал слова пресс-атташе главы МИД Литвы о том, что "Литва не имеет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей и не поднимает вопрос о статусе Калининградской области".

"Слава Богу, а то мы уже перепугались", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Ранее литовский депутат Линас Бальсис предложил забрать Калининградскую область у России. По его словам, послевоенные границы утратили правовую силу.

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