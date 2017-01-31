Исполняющая обязанности генпрокурора США уволена за критику указа Трампа

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Президент США Дональд Трамп отстранил от должности исполняющую обязанности генерального прокурора и министра юстиции США Салли Йейтс. В Белом доме заявили, что она "предала Министерство юстиции", отказавшись исполнять президентский указ об ужесточении иммиграционной политики.

Исполняющая обязанности генерального прокурора и министра юстиции США Салли Йейтс отстранена от должности. Такое решение принял американский президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

В тексте говорится, что Салли Йейтс "предала Министерство юстиции, отказавшись выполнять законный указ, призванный защитить граждан Соединенных Штатов".

В администрации Трампа подчеркнули, что Йейтс была назначена в период работы экс-президента США Барака Обамы. Она неважно справлялась с обеспечением охраны границ и борьбой с нелегальной иммиграцией.

Теперь исполняющим обязанности генпрокурора стала федеральный прокурор Восточного округа Вирджинии Дана Боэнте.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что Йейтс заявила своим подчиненным о нецелесообразности подготовки правового обоснования указов Трампа в области ужесточения иммиграционной политики. Эти распоряжения будут действовать до того момента, пока Сенат не утвердит кандидатуру нового министра юстиции, на пост которого выдвинут сенатор Джефф Сешнс. Между тем, в заявлении также говорится, что представители демократов в верхней палате Конгресса задерживают процесс назначения Сешнса "исключительно по политическим причинам".

Трамп своим указом от 27 января временно запретил въезд в страну жителям семи мусульманских стран, в том числе Ирака и Ирана. Также он заморозил программу по приему беженцев. По мнению членов новой администрации США, это поможет обезопасить страну от терроризма и потока нелегальных мигрантов.

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