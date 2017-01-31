Египет откроют для россиян в феврале

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Россияне с высокой долей вероятности начнут ездить в Египет уже с февраля 2017 года. Это произойдет после контрольных проверок Росавиации в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. При этом, Каир уже готов начать принимать туристов из России. Решение о возобновлении авиарейсов в Египет примет правительство.

Авиарейсы из России в Египет возобновятся после контрольных проверок Росавиации, которые назначены на 8-9 февраля 2017 года. Предложение о дате открытия для россиян аэропортов в трех египетских городах поступило в правительство от Минтранса, пишет газета "Известия".

По словам дипломатического источника, в Каире всё готово к приему российских граждан. Специалисты из Росавиации теперь должны проверить ситуацию с обеспечением безопасности в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. После этого можно будет говорить о полномасштабном восстановлении регулярных и чартерных рейсов в три города Египта.

Он напомнил, что авиасообщение между Россией и Египтом должно было возобновиться 23 февраля. Однако это произойдет только в случае выполнения египетской стороной всех требований безопасности. При этом источник отметил, что на данный момент нет ничего, что могло бы препятствовать возобновлению авиасообщения между странами.

В туркомпаниях заявили, что всё уже готово к тому, чтобы после продолжительного перерыва вновь начать отправлять российских туристов на египетские пляжи.

Авиасообщение между Россией и Египтом пришлось прервать в ноябре 2015 года. Это решение приняла российская сторона после того, как над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа". Рейс летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров, а также семь членов экипажа, все погибли. Позднее в ФСБ признали случившееся терактом.

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