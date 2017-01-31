В Москве обновлена карта уличного Wi-Fi

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Обновленная карта с адресами новых точек доступа уличного Wi-Fi появилась на портале открытых данных столицы. Всего в этом списке более 200 улиц, большинство из которых находятся в пределах Садового кольца.

На портале открытых данных правительства Москвы появилась обновленная карта бесплатного уличного Wi-Fi. Там можно найти адреса новых точек доступа и увидеть их радиус действия. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Москвичи могут подключиться к беспроводному интернету на большинстве улиц внутри Садового кольца. Всего на портале размещено 1100 точек доступа. Так, бесплатный Wi-Fi доступен на Арбате и Новом Арбате, на Тверской, Никитском бульваре и Пушкинской площади, в Камергерском переулке, на Крымском Валу и так далее. Всего в списке более 200 улиц. За пределами Садового кольца к городской сети Wi-Fi также можно подключиться в Пресненском районе - рядом с зоопарком и выходом из станции метро "Краснопресненская", - говорится в сообщении.

В Департаменте информационных технологий столицы отметили, что на одной улице может быть расположено сразу несколько точек беспроводного интернета, каждая из которых обеспечивает устойчивое подключение в радиусе 50 метров. Одновременно к Wi-Fi может быть подключено до 50 устройств.

Кроме того, при переходе с одной улицы на другую не требуется повторная регистрация в сети. В ближайшее время для горожан будут установлены информационные стойки возле всех действующих точек доступа к интернету.