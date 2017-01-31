При пожаре в Иркутской области погибла семья из четырех человек

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В Иркутской области в жилом доме произошел пожар, здание почти полностью выгорело. После ликвидации огня обнаружены тела четырех человек, в том числе двух детей.

При пожаре в частном доме в поселке Усть-Ордынский Иркутской области погибла семья. Инцидент произошел в ночь на вторник, передает "Интерфакс".

Тела 45-летнего мужчины и 40-летней женщины, а также двоих детей - 16-летней девочки и 7-летнего мальчика были обнаружены во время разбора сгоревших конструкций. "Мать и отец вытащили из дома двоих детей, передали их очевидцам и побежали спасать оставшихся, когда произошло обрушение горящей кровли", - сообщили в МЧС.

К моменту прибытия пожарных подразделений, дом был полностью охвачен огнем. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

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