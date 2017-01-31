Лекарства в России подорожают на 20% с 2018 года

Теги: Общество лекарства минздрав

Некоторые лекарственные препараты в России могут подорожать на 20% из-за введения с 2018 года обязательной маркировки QR-кодами. По словам исполнительного директора РААС Нелли Игнатьевой, механизм нанесения двухмерного штрихового кода потребует от производителя дополнительных затрат на новое оборудование.

Ряд лекарств в России может подорожать на 20% к 2018 году. Это произойдет из-за введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами, пишет газета "Известия".

Представители фармацевтического сообщества и производителей считают, что обязательная маркировка лекарственных препаратов может привести к повышению цен. По словам исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьевой, механизм нанесения двухмерного штрихового кода потребует от производителя дополнительных затрат на новое оборудование. В частности, для оптового и розничного звеньев требуется прибор для считывания QR-кода, а по всей товаропроводящей цепи — дополнительный штат сотрудников и программное обеспечение.

Эксперимент по маркировке лекарств стартует уже 1 февраля, сообщили в Росздраве. В ведомстве уточнили, что в пилотном проекте примут участие 23 производителя лекарственных средств, четыре крупнейших фармацевтических дистрибутора, более 30 медицинских организаций и свыше 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами. Пилотный проект стартует в шести регионах. Это Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, а также Нижегородская, Новгородская и Белгородская области.

Маркировка QR-кодами должна стать обязательной с 1 января 2018 года.

Читайте также:

Минздрав определил 28 спиртосодержащих лекарств, на которые могут ввести рецепты

Медведев утвердил список жизненно-необходимых лекарств

Россия к 2018 году обеспечит себя жизненно важными лекарствами на 90%