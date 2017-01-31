В Москве частный детектив похитил пятилетнего мальчика

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Сотрудники ГСУ СКР по Москве проводят проверку по факту похищения пятилетнего мальчика на северо-западе города. В полицию об этом заявила няня ребенка. Позднее в правоохранительные органы обратился отец мальчика. По его словам, похищение организовала его бывшая супруга, нанявшая для этого частного детектива.

В Москве неизвестный похитил пятилетнего мальчика. В полицию с таким заявлением обратилась няня ребенка. По ее словам, инцидент произошел у ледового дворца "Серебряные акулы", откуда она забирала воспитанника с тренировки.

Похититель вырвал мальчика прямо из рук женщины, посадил в машину и увез в неизвестном направлении. По другим данным, неизвестный перегородил няне дорогу и отвлек внимание. Обернувшись, она уже не обнаружила рядом с собой мальчика.

Позднее в полицию с еще одним заявлением обратился отец ребенка. По его словам, похищение организовала его бывшая супруга, а исполнителем был частный детектив. Местонахождение мальчика до сих пор не установлено, передает Life.

Родители ребенка развелись два года назад. После этого он жил с отцом. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают похитителя по приметам. Следователи проводят проверку по факту случившегося.