На востоке Москвы трое с ножами напали на рубщика мяса

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На продуктовый магазин, расположенный на востоке Москвы, напали трое неизвестных. Преступники, вооруженные ножами, связали рубщика мяса и попытались вскрыть сейф.

На востоке столицы трое неизвестных с ножом напали на рубщика мяса. Инцидент произошел в магазине на улице Первомайской, передает АГН "Москва".

Преступники связали работника магазина скотчем и пытались вскрыть сейф, в котором находилось 350 тысяч рублей. Однако вскоре злоумышленникам пришлось бежать, ничего не похитив.

В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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