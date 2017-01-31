На востоке Москвы трое с ножами напали на рубщика мяса
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На продуктовый магазин, расположенный на востоке Москвы, напали трое неизвестных. Преступники, вооруженные ножами, связали рубщика мяса и попытались вскрыть сейф.
На востоке столицы трое неизвестных с ножом напали на рубщика мяса. Инцидент произошел в магазине на улице Первомайской, передает АГН "Москва".
Преступники связали работника магазина скотчем и пытались вскрыть сейф, в котором находилось 350 тысяч рублей. Однако вскоре злоумышленникам пришлось бежать, ничего не похитив.
В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
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