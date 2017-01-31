Более 200 горняков остались в обесточенной шахте в Донецке из-за обстрелов

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Артиллерийские обстрелы в районе Донецка со стороны украинских силовиков привели к повреждению подстанции на шахте имени Засядько. В результате более 200 горняков оказались заблокированы под землей.

Более 200 горняков оказались заблокированы в шахте имени Засядько после артиллерийских обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Там отметили, что снаряд попал в район шахты и повредил подстанцию, сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Петр Порошенко прервал официальный визит в Германию из-за ситуации в Донбассе. По словам пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, обстрел Авдеевки со стороны "российских боевиков" привел к "чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой".

Ранее начальник главного управления Нацгвардии Украины Вячеслав Аброськин отметил на своей странице в Facebook, что в результате обстрелов в Авдеевке было прекращено электро- и водоснабжение. Он добавил, что если подача электроэнергии не восстановится, то прекратится также теплоснабжение жилых домов и объектов инфраструктуры. По его словам, в городе проживают около 25 тысяч мирных граждан.

Между тем, представители ДНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков. В результате без света остались жители шести населенных пунктов. Также там отмечают рост числа разрушений, жертв и пострадавших среди мирного населения. В частности, вечером 30 января украинские силовики атаковали республику в pайоне Ясиноватой с минометами и танками.

Шахта, в которой оказались заблокированы горняки, считалась одной из самых крупных угледобывающих предприятий на Украине. Она расположена в Донецке на проспекте Засядько.