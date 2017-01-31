Улицу в Москве назовут в честь убитого посла Карлова
В честь Андрея Карлова будет названа улица на западе столицы. В настоящее время это проектируемый проезд между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей. Кроме того, в честь дипломата назовут школу на севере Москвы, в которой он учился.
В этом году несколько улиц столицы будут названы в честь дипломата Андрея Карлова, офтальмолога Святослава Федорова и полководцев Великой Отечественной войны – маршала Бориса Шапошникова и генерала Леонида Сандалова. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Названия обретут ныне безымянные проектируемые проезды в Северном и Западном административном округах. Все новые топонимы были одобрены Городской межведомственной комиссией по наименованию под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова", - говорится в сообщении.
В честь Карлова назовут проектируемый проезд №1968, который находится между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей. Кроме того, имя дипломата дадут школе №648 на севере столицы, где он учился.
Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавшего на месте ликвидировали турецкие силы безопасности. В МИД произошедшее квалифицировали как теракт. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.
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