Членство Паралимпийского комитета России могут восстановить до Игр-2018

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Российские спортсмены не смогут участвовать в отборочных соревнованиях на зимнюю Паралимпиаду, которая пройдет в Южной Корее в следующем году. Такое решение вынес исполком Международного паралимпийского комитета в связи с допинговым скандалом, который разразился после доклада Ричарда Макларена. Тем не менее, наши атлеты будут готовиться к Играм. Членство Паралимпйиского комитета России еще может быть полностью восстановлено, если он будет отвечать необходимым критериям.

Перед российскими паралимпийцами снова закрывают двери. Зимние игры в Пхенчхане, как и летняя Паралимпиада в Рио могут пройти без наших атлетов, передает "ТВ Центр".

"Комментарий по сегодняшнему скандалу не подразумевает полутонов и неуместного закругления дипломатическими фразами. Решение Международного паралимпийского комитета, отклонившего предложение ПКР разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к зимним Играм, напрочь противоречит олимпийской хартии и всем мыслимым нормам международного права", - заявил председатель комитета по спорту, туризму и молодежной политике Госдумы Михаил Дегтярев.

Сложившуюся ситуацию профильный комитет Госдумы рассмотрит 7 февраля. На заседание приглашены министр спорта Павел Колобков и руководство паралимпийского комитета. Тем временем сами спортсмены, несмотря ни на что продолжают подготовку к Играм. Так, в эти дни на Сахалине, где климатические условия схожи с Южной Кореей, проходят соревнования горнолыжников. В Паралимпийском комитете России уже заявили, что будут бороться индивидуально за участие в Играх каждого атлета, несмотря на решение МПК.

"Очень плохое решение. Что я могу сказать, что это удар по всему международному паралимпийскому движению, удар по развитию спорта в России. Но хотелось бы сказать, что риторика заявлений Международного паралимпийского комитета немного изменилась", - отметил член исполкома Паралимпийского комитета России, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета Михаил Терентьев.

Наши паралимпийцы не смогли принять участие в летних Играх в Рио из-за приостановки членства ПКР в Международном паралимпийском комитете. Решение об этом было принято 7 августа прошлого года после обнародования скандального доклада комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Документ изобиловал цифрами и обвинениями, но, как впоследствии выяснилось, грешил массой неточностей. Оказалось, что из 35 спортсменов, которые якобы употребляли запрещенные вещества, 15 - иностранцы. Более того, во второй части доклада речь шла уже о шести россиянах. Фамилии при этом не назывались. Тем не менее, в конце августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение Международного паралимпийского комитета. А теперь и сам МПК отказал российским атлетам в праве пройти отбор на Игры, но при этом все же сделал оговорку.

"Решение МПК не обязательно закрывает двери на участие России в Играх следующего года. Если ПКР продолжит сотрудничать с рабочей группой Международного Паралимпийского комитета и полностью выполнит критерии восстановления членства до Игр 2018 года в Пхенчхане, то исполком восстановит членство Паралимпийского комитета России" – говорится в пресс-релизе МПК.

Ключевым сегодня остается один вопрос: хотят ли видеть российских паралимпийцев на Играх в Пхенчхане. Для получения ответа остается совсем немного времени.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".