Разведка ДНР перехватила доклад для Порошенко о потерях ВСУ

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В Донецке как минимум два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов киевских силовиков. Как сообщили в Минобороны ДНР, украинские военные ведут прицельный огонь по жилому сектору и электроподстанциям. Большая часть районов города обесточена. Тем временем разведка ДНР перехватила доклад для Порошенко о реальных потерях ВСУ.

Украинские силовики не оставляют попыток отбить территории у Донецкой народной республики и продолжают обстрелы населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация в треугольнике Пески – Ясиноватая – Авдеевка. В последней объявлено чрезвычайное положение. ОБСЕ фиксирует за сутки до двух тысяч нарушений минских соглашений. ВСУ использует тяжелую артиллерию, калибром свыше 120 миллиметров, которая, согласно договоренностям, должна находиться глубоко в тылу. В Макеевке снаряды рвались прямо возле школы. Дети вместо обычных занятий снова вспомнили технику безопасности при обстреле, передает "ТВ Центр".

Накануне украинские военные обстреляли территорию больницы. Есть жертвы. "Женщина погибла. Работали с техникой рабочие теплосети. Тяжело ранило двух работников. Первую помощь оказывали у нас, но учитывая тяжесть повреждений, были вынуждены их транспортировать в больницы там, где есть реанимация", - сообщил главврач макеевской больницы №5.

Позже один из работников коммунальных служб скончался в реанимации. Украинская артиллерия бьет и по жилому сектору. Десятки домов разрушены. Напряженные боевые действия не прекращаются в районе авдеевской промзоны. ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону армии ДНР. Безуспешно.

"Украинскому подразделению пришлось отступить. Но по ним был открыт огонь их собственной артиллерии. Огонь был открыт "Правым сектором". Как мы понимаем, как нам говорят военнослужащие, это огонь был заградительный, то есть который заставил бы их пойти в атаку", - отметил начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.

Ситуацию на линии соприкосновения украинские военные разогревали с середины прошлой недели. А в воскресенье и вовсе перешли в наступление. Армия ДНР впервые за последнее время ответила максимально жестко. Обе стороны используют тяжелую ствольную и реактивную артиллерию. Эксперты объясняют активность ВСУ попыткой прощупать новую политическую обстановку после телефонного разговора президентов Путина и Трампа. Кроме того, считают политологи, Киев таким образом готовился к встрече Порошенко и Меркель, используя обострение как повод лишний раз обвинить в нем Россию.

"Есть раненые и погибшие от артиллерийского огня, артиллерии и артиллерийских систем, которые были установлены пророссийскими боевиками в жилых районах Донецка и Ясиноватой для того, чтобы украинские войска не могли открыть ответный огонь. Это варварские способы ведения войны", - заявил президент Украины Петр Порошенко.

После обострения обстановки в Авдеевке Порошенко экстренно прервал свой визит в Германию. Однако в Донецкой народной республике это связывают с докладом украинскому президенту о реальных потерях ВСУ. Разведка ДНР перехватила сообщение Генштаба противника, где речь идет о десятках убитых украинских военных.

Александр Огородников, "ТВ Центр".