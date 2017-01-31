Минюст США намерен отстаивать иммиграционные указы Трампа

Теги: Политика сша трамп

Министерство юстиции США будет отстаивать указ Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. О таком решении объявила временный глава ведомства Дана Боэнте. Она была назначена вместо исполняющей обязанности генпрокурора Салли Йейтс. Президент обвинил чиновницу в предательстве, после чего отстранил от должности. Массовые протесты несогласных с политикой Трампа продолжаются уже четвёртые сутки. Митинги проходят и за пределами США.

Дональд Трамп уволил генерального прокурора Салли Йейтс за отказ выполнять президентский указ о временном ограничении иммиграции. Этот пост временно займёт окружной прокурор штата Виргиния Дана Боэнте. Йейтс - ставленница Барака Обамы, передает "ТВ Центр". После выхода указа Трампа она позволила себе дать прямое распоряжение сотрудникам своего ведомства не защищать положения этого указа. То есть пошла на прямое неподчинение. Политические противники Дональда Трампа используют любой повод, чтобы осложнить жизнь новому президенту с первых же шагов. Среди защитников Йейтс есть и сенаторы. Конечно, от демократов.

"Салли Йейтс - очень цельный человек, соблюдающий закон. Но она была уволена президентом, потому что не исполнила указ, потому что посчитала, что он не соответствует законодательству, а возможно, и конституции. Это был смелый шаг с её стороны. И я надеюсь, что президент сделает выводы из этой ситуации", - заявил сенатор от Демократической партии Чак Шумер.

Смелый шаг был сделан в самый последний день работы. Йейтс должна была занимать этот пост до 30 января. После её сменяет ставленник Дональда Трампа - сенатор Джефф Сэшнс. Среди недовольных президентским указом по иммиграции - большая часть вашингтонского истэблишмента. На улицах крупнейших городов продолжаются протесты. На митингах выступают даже крупные политики, первые лица Демократической партии. Возмущение высказывают представители общественных и правозащитных организаций, крупного бизнеса. Через специальный канал Госдепартамента много жалоб поступило от американских послов из разных стран. Они считают, что иммиграционный скандал портит имидж США за рубежом. Пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер уже несколько дней разъясняет общественности - это не запрет на миграцию, а лишь временные ограничения, необходимые, чтобы навести порядок в этой сфере. А возмущённым дипломатам он дал короткий совет: "У этих карьеристов проблемы? Они должны либо смириться с этим, либо сменить работу".

Спайсер напомнил, что список из семи стран, из которых временно ограничен въезд в США, изначально разработала администрация Барака Обамы. А обвинения в том, что эти ограничения направлены против мусульман - это лишь домыслы недоброжелателей. Однако улицы Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и других крупных городов новую администрацию слушать не желают. Теперь там стали даже звучать призывы к импичменту. Протесты идут четвёртый день. Они проходят, в основном, мирно, в отличие от протестов, которые прокатились по США в день инаугурации Дональда Трампа. Тогда столкновений с полицией и арестов избежать не удалось. Среди задержанных был и журналист российского канала Russia Today Александр Рубинштейн.

Арест российского журналиста в российском МИД назвали "вопиющим случаем", поскольку корреспондент выполнял свои профессиональные обязанности, и имел удостоверение прессы.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".