В Алеппо Россия открыла учебный центр для сирийских саперов

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Три сотни боевиков сложили оружие в сирийской провинции Дераа. Как сообщает агентство SANA, исламисты решили воспользоваться законом об амнистии - благодаря переговорам с правительством арабской республики. В соседнем Алеппо российские военные провели сразу 12 гуманитарных акций. Продуктовые наборы получили около тысячи сирийцев. В городе продолжают работать наши сапёры.

Передвигаться по улицам восточного Алеппо относительно безопасно. Убегая, боевики оставили десятки, если не сотни, мин-ловушек. Несколько месяцев каждый дом, каждый метр территории обследовали российские саперы, передает "ТВ Центр".

"Мин нет" - два слова по-русски знают теперь все возвращающиеся в свои дома жители Алеппо. Каждый день наши саперы находили здесь фугасы, растяжки. Многие помещения использовались как хранилища боеприпасов, самодельные стреляющие газовыми баллонами адские пушки. Мины заводского производства. Все подлежит уничтожению.

Городской парк Алеппо сегодня - не лучшее место для прогулок. Когда-нибудь здесь, конечно, приведут в порядок аллеи и высадят новые деревья. Пока же это, скорее, полигон для занятий российских саперов. Здесь наши специалисты тестируют новейшее оборудование, с помощью которого будут обучать саперному делу сирийских коллег. В самом пострадавшем от войны городе арабской республики начинает работать международный противоминный центр. За парты сядут 60 курсантов - лучшие военнослужащие сирийской армии. Пособия у них специфические - никакого муляжа. Настоящие мины, гранаты, пояса смертников.

"Мы имеем учебно-материальную базу, где показываем и рассказываем о штатных боеприпасах, в первую очередь, это боеприпасы иностранных государств, с которыми приходится сталкиваться и нам, и сирийским сапёрам. В данном классе представлены самодельные взрывные устройства, которые были нами обнаружены и обезврежены на территории города Алеппо и в его пригородах. Это основная часть тех боеприпасов, с которыми будут сталкиваться сирийские сапёры в ходе своей работы", - рассказал начальник международного противоминного центра вооруженных сил России Игорь Михалик.

Ускоренный курс - 28 дней. Полный - три месяца. В качестве подготовки российские саперы-педагоги не сомневаются. Да и работа для выпускников найдется. Вслед за Алеппо предстоит разминировать еще множество городов. Пока же остается одна проблема - отсутствие у будущих специалистов помощников. В Сирии не принято держать дома собак, поэтому овчарку или лабрадора здесь просто так не найдешь по объявлению. А без них в противоминном деле – никуда. С формированием отряда четвероногих саперов обещали помочь наши кинологи.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Алеппо, Сирия.