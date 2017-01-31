Шотландия поставила Великобритании ультиматум по Brexit

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Новый референдум о независимости проведет Шотландия, если Великобритании не удастся уладить все разногласия по выходу из ЕС. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Шотландия может провести новый референдум о независимости, если Лондон не договориться с Эдинбургом по Brexit. Ультиматум британскому правительству выдвинула первый министр страны Никола Стерджен, передает "ТВ Центр".

По ее словам, чтобы уладить все разногласия по выходу из ЕС у Соединенного Королевства есть два месяца. Лондон должен учесть мнение жителей Шотландии, две трети которых проголосовали против Brexit.

Британский кабмин намерен инициировать выход из ЕС до конца марта. Тереза Мэй заявляла, что страна пойдет по жесткому сценарию и покинет единый рынок и Таможенный союз ЕС. Во вторник законопроект о запуске процедуры Brexit начали обсуждать в парламенте. Депутаты подробно изучат предложения правительства и внесут свои поправки.