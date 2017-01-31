В Петербурге живет умеющий извлекать квадратные корни кот

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В Санкт-Петербурге нашли кота, который умеет считать и извлекать квадратные корни. Питомец раньше служил в Эрмитаже, а сейчас живет в одном из котокафе. Необычные способности у него обнаружил один из сотрудников заведения. Посмотреть на четвероногого математика съезжаются школьники со всего города.

Кот Мару просто без ума от громкой блестящей игрушки. Заметив это однажды, хозяева решили научить питомца самостоятельно звонить в настольный звонок. Признаются, что ни о чем большем и не думали, передает "ТВ Центр".

"Просто ради шутки кто-то спросил у него, а сколько будет 1+1? И он позвонил в звонок два раза", - рассказал хозяин кота.

Такое впечатление, говорят владельцы, что кот осознанно решает заданные математические примеры. И он не заучивает числа, а действительно складывает их, причем в любой последовательности. Правда, если сумма выходит длинная, отвечать быстро устает. На звонок он упрямо нажимает не лапой, а головой.

В чем секрет – не могут понять даже взрослые. Как тут не вспомнить, что кошка в некоторых странах читается священным животным.

Петербургский кот-ученый живет не в обычной квартире, а в настоящем кошачьем царстве. Прямо за дверцей старинного шкафа. Каждый, кто попадает сюда, особенно сильно ощущает необъяснимую кошачью связь с магическими силами.

Вместе с котом-счетоводом здесь живут еще 22 питомца. Остальные кошки свои мистические таланты сонно хранят втайне. Зато все они - представители редких пород: мэйн-кун, короткошерстный экзот, курильский бобтейл, но с недостатками. Их забраковали и выгнали из дома строгие заводчики-выставочники. Оставляли прямо в ветклиниках, а теперь кошки живут все вместе, в этом своеобразном приюте для особенных кошек.

Мару, хоть и беспородный, но зато служил не где-нибудь, а в петербургском Эрмитаже. Штатный кошачий отряд, который охраняет здание от крыс, во дворце держат со времен его постройки. Музейных котов регулярно там меняют, чтобы не привыкали. "Пенсионеров" привозят в приют. Обычно все они, вместе с породистыми, дремлют на уютных подушках: должно быть, видят во сне эрмитажные шедевры. А Мару в это время разучивает новые квадратные корни и возведение чисел в степень.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.