Кабмин назначил подрядчика для строительства подходов к мосту в Крым

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении компании "Стройгазмонтаж" подрядчиком работ по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив. Еще одно распоряжение правительства касается транспортной безопасности объекта.

Правительство России назначило ООО "Стройгазмонтаж" подрядчиком работ по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

В пояснительной записке говорится, что назначение "Стройгазмонтажа" исполнителем работ позволит завершить строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через пролив "синхронно с сооружением самого моста". Цена контракта составляет почти 17 миллиардов рублей.

Начало временной эксплуатации железнодорожной ветки намечено на 1 августа 2019 года. К 1 декабря этого же года подрядчик должен полностью завершить работы.

Еще одно распоряжение правительства касается транспортной безопасности объекта. Ответственность за это возложена на ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса России".

В январе глава Минтранса Максим Соколов заявил, что ведомство предложило выполнить контракт компании "Стройгазмонтаж", которая занимается возведением самого Крымского моста. В СГМ согласились с этим предложением, передает "Интерфакс". "У компании есть необходимые ресурсы, им по силам второй объект, сопряженный с мостом", - рассказал министр.

Крымский мост длиной в 19 километров соединит полуостров с материковой частью России. По нему будет проходить автомобильная и железная дорога. Движение машин должно открыться в декабре 2018 года.