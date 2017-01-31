"Похищенного" пятилетнего мальчика в Москве нашли у мамы

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Якобы похищенного пятилетнего ребенка обнаружили в квартире у матери. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что ГСУ СКР по столице проверяет информацию о похищении мальчика на северо-западе Москвы.

Правоохранительные органы обнаружили местонахождение пятилетнего мальчика, который был якобы похищен у ледового дворца "Серебряные акулы" в столице. Об этом сообщает "МИР 24" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

"В настоящее время мальчик проживает с мамой, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала Иванова.

Она отметила, что по данным следствия, родители ребенка находятся в бракоразводном процессе.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГСУ СКР по Москве проверяют информацию по факту похищения пятилетнего мальчика на северо-западе города. В полицию об этом заявила няня ребенка. Позднее в правоохранительные органы обратился отец мальчика. По его словам, похищение организовала его бывшая супруга, нанявшая для этого частного детектива.

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