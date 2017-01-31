В НАК сообщили о попытке теракта во время ЧМ по хоккею в Москве

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В 2016 году российские спецслужбы предотвратили попытку теракта во время чемпионата мира по хоккею в Москве. По словам замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета Игоря Кулягина, боевики были задержаны 2 мая.

Российские спецслужбы предотвратили теракт в Москве во время Чемпионата мира по хоккею в 2016 году. Об этом сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва" со ссылкой на замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета Игоря Кулягина.

Боевики, которые готовили теракт, были задержаны 2 мая. Всего за 2016 года в России было ликвидировано более 140 террористов, а задержано более 900 боевиков и их пособников. Из них 24 были главарями бандформирований.

Также Кулягин сообщил, что международные экстремистские организации всё активнее пытаются реализовать планы по совершению терактов в России.

Кроме того, правоохранительные органы и спецслужбы в прошедшем году пресекли деятельность 34 вербовщиков в террористические организации, сообщает ТАСС. В целом, пополнение рядов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" российскими гражданами снижается.