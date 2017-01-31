На базе "Сеченовки" появится индустриальный парк биомедицины

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил о поддержке проекта создать при Первом Московским государственным медицинским университете им. И.Сеченова индустриальный парк биомедицины.

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 января провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого Московского государственного медицинского университета им. И.Сеченова, где поддержал проект создания индустриального парка биомедицины. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Это прорывной проект для университета, который реально превращается в ведущий исследовательский центр мирового уровня. Правительство Москвы всемерно поддерживает создание индустриального парка биомедицины, где будут рождаться и внедряться новые высокие технологии в интересах сбережения здоровья людей", - подчеркнул мэр Собянин, также отметив плодотворное сотрудничество правительства Москвы и Первого медицинского университета.

Поясняется, что в индустриальном парке планируется организовать полный цикл разработки, опытного и мелкосерийного производства биомедицинских препаратов - традиционных и генотерапевтических средств, клеточных и тканеинженерных конструкций. В состав парка войдут четыре крупных структурных блока: центр фундаментальных исследований, центр трансляционной медицины, центр биомедицинского инжиниринга, клинический центр.

Кроме того, на заседании была рассмотрена долгосрочная стратегия развития Первого Московского государственного медицинского университета им. И.Сеченова. "Стратегия предусматривает повышение качества научной и образовательной деятельности университета, а также формирование инновационной экосистемы, транслирующей результаты научных исследований в практическое здравоохранение", - говорится в материале.